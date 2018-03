Rosa Di Domenico: "Felice di essere a casa con i miei genitori. E ora torno a scuola"

"Sono felice di essere a cas con i miei genitori. Non me la sento ancora di raccontare ciò che è successo". Emozionata, frastornata, con la voglia di gettarsi tutto alle spalle. E' di poche parole Rosa Di Domenico durante la conferenza stampa organizzata nel palazzo comunale di Sant'Antimo per il suo ritorno, avvenuto lunedì scorso. Al fianco della 15enne, madre e padre. "Vogliamo ricominciare - dicono - e dimenticare. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a far tornare nostra figlia. Anche la famiglia del ragazzo".

Il ragazzo è Alì Qasib, 28 anni, pachistano, indagato per sequestro di persona e sottrazione di minore. Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, a convincere Rosa a seguirlo all'estero a maggio 2017. Sono ancora molte le domande senza risposta. "Le indagini sono ancora in corso, per ora preferiamo non parlare" le parole della famiglia.

Poi, uno sguardo al futuro. "Lunedì torno a scuola" dice Rosa. Il padre la guarda e aggiunge "Magari poi facciamo una vacanza tutti insieme".