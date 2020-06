Il Premier Conte: "Nuove e consistenti risorse per il Sud"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l'impiego di "nuove e consistenti risorse" per lo sviluppo del Sud. Nella conferenza stampa di questo pomeriggio, Conte ha parlato del prossimo sblocco di centinaia di miliardi di aiuti da parte dell'Europa, soldi in prestito che serviranno a rilanciare l'economia nazionale.

A tal proposito Conte ha indetto gli Stati Generali dell'Economia: nella prossima settimana il Premier si confronterà con "le forze produttive del paese", per individuare le modalità con cui rilanciare la produttività italiana. "Il Sud avrà un'attenzione privilegiata", ha spiegato Conte. "Lavoriamo con il Ministro Provenzano a una fiscalità di vantaggio per il Sud. Il Meridione sarà destinatario di risorse in misura consistente. Il Sud ha bisogno di tanto e se riusciamo a realizzare ad assicurare una fiscalità di vantaggio queste regioni diventeranno molto attrattive per gli investitori. E della ricchezza del Sud ne beneficerà anche il Nord".

Nessuna distrazione

"Bisogna ancora fare attenzione", ha spiegato Conte. "Il contagio in calo ma il virus non è sparito, sfido a dire il contrario. Bisogna rispettare il distanziamento sociale. Ora dobbiamo pensare al rilancio: il nostro paese dovrà essere meta sicura per il mondo intero. Ora dobbiamo concentrarci sul brand Italia".

"Ora dobbiamo cogliere l'opportunità offertaci dall'Europa, spendere bene queste notevoli risorse in prestito. Sulla correttezza della spesa si misura la nostra credibilità. Lavoriamo all'innovazione, alla banda larga in tutta Italia, a implementare i pagamenti elettronici. Investiremo su reti idriche e energetiche, porteremo a termine la transizione verso un'economia sostenibile, potenzieremo il sistema di infrastrutture di tutta Italia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

.