Mazzette in cambio di 'finti' condoni edilizi: 24 indagati a Lettere

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castellammare di Stabia hanno notificato 24 avvisi di conclusione indagini ad altrettante persone tra Lettere (Napoli) e comuni limitrofi. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha individuato tra le gli accusati diversi possibili reati: corruzione, falso ideologico in atto pubblico, violazione delle norme in materia di edilizia. Le indagini partono nel 2016: i carabinieri scoprirono diversi fabbricati abusivi a Lettere, lavori eseguiti attraverso un'istanza di condono risultata falsa.



Ne è emerso "un sistema di corruttela e malcostume nell'ufficio tecnico del Comune di Lettere". Dietro ai favori ci sarebbero pagamenti economici, mazzette che i tecnici avrebbero intascato per concedere le istanze.