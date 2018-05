Vigilante aggredito: ancora in rianimazione

Lotta ancora tra la vita e la morte il vigilante colpito ieri alla testa. Le sue condizioni sono invariate rispetto all'ultimo bollettino medico emesso dall'ospedale “Cardarelli” dove è ricoverato in prognosi riservato. Le sue condizioni sono stazionarie dopo l'intervento neurochirurgico subito d'urgenza per ridurre l'ematoma provocato dall'aggressione. L'uomo è sedato ed intubato e resta sotto osservazione l'ematoma scatenato dal trauma cranico.

Intanto continuano le indagini della polizia sui fatti di ieri. In un primo momento si era pensato che la guardia giurata fosse stata aggredita da un minorenne. Successivamente gli agenti della Questura di Napoli hanno preso in considerazione anche l'ipotesi che il trauma sia stato provocato da una lite con un adulto per futili motivi. Restano aperte tutte le piste. Intanto il prossimo bollettino verrà emanato dall'ospedale domani alle 16.