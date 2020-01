Scontro treni Linea 1, tragedia sfiorata: 4 feriti e 12 contusi

Sono 4 i feriti, e 12 i contusi. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto stamane che ha coinvolto tre treni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli nei pressi della stazione di Piscinola.

Un macchinista è stato trasportato in codice rosso al Cardarelli con un trauma toracico. Un secondo ferito trasportato al Cardarelli era invece tra i passeggeri. Per lui si sospetta una frattura ad un arto inferiore. Per quanto riguarda gli altri due passeggeri feriti - trasportati invece al CTO - queste le diagnosi: uno ha un problema lombo-sacrale, un altro un trauma ad una mano.

Sul luogo dell'incidente, dove è stata allestita nell'immediato una postazione medica avanzata del 118, sono state invece prestate le prime cure e soccorsi i feriti leggeri, in totale 12, per i quali non si è reso necessario il ricovero. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal dottor Giuseppe Galano (Direttore Servizio 118 Asl Napoli 1 Centro e Referente Sanitario Regionale per le emergenze).

I TEMPI DI RIPRISTINO

Come specificato intorno alle 12 da Anm, almeno per oggi il servizio resterà sospeso.

"Tanta preoccupazione per l'incidente di questa mattina che ha coinvolto tre treni della linea 1 della Metropolitana di Napoli" hanno dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Trasporti Enrico Panini e l'Amministratore Unico di Anm Nicola Pascale. "Siamo accorsi immediatamente sul luogo della vicenda per portare la nostra vicinanza e solidarietà ai passeggeri e al personale infortunati, insieme al Presidente della Commisione Mobilità, il Consigliere Nino Simeone, al Capogruppo consiliare DeMa, il Consigliere Rosario Andreozzi ed al Direttore Generale di Anm Gennaro Narducci e al Direttore d'Esercizio, Vincenzo Orazzo".

"Dalle prime informazioni pervenute risulta che i danni sono stati fortunatamente contenuti - proseguono Panini e Pascale - La Magistratura è già a lavoro per individuare le cause e la dinamica dell'incidente. Non appena l'azienda riceverà i necessari nulla osta sarà ripristinato quanto prima il servizio sulla linea 1 che nel frattempo viene sopperito dal potenziamento del servizio sostitutivo dei bus".

L'INCIDENTE

È iniziata nel peggiore dei modi la giornata del trasporto pubblico a Napoli. Poco dopo le 7,00, infatti, Anm ha annunciato la limitazione della circolazione alla tratta Colli Aminei-Garibaldi della Linea 1 della Metropolitana. Successivamente, poi, alle 8,00 la circolazione è stata sospesa sull'intera tratta.

A causare lo stop uno scontro fra treni nei pressi della stazione di Piscinola. L'impatto è avvenuto tra un treno con a bordo dei passeggeri e un altro convoglio in uscita dal deposito. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Potenziate le linee bus a maggiore affluenza: 139 (Cardarelli - Dante), 168 (Frullone - Dante), 604 (Cardarelli - Dante), R2 (Brin - Trieste e Trento), R5 (Brin - Scampia).

Inevitabili le ripercussioni sul traffico per lo stop alla Metro nella zona nord ed in quella ospedaliera.