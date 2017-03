Esplosione nella palazzina, l'anziana ferita è fuori pericolo

Buone notizie a proposito della donna ricoverata all'ospedale Cardarelli dopo l'esplosione avvenuta ieri in una palazzina di via Canalone a Ercolano.

La 90enne rimasta ferita non è in pericolo di vita. Le sue condizioni restano critiche (ha riportato ustioni sul 40% del corpo), ma il quadro clinico è meno grave rispetto a quanto non era inizialmente emerso.

A causare l'esplosione al primo piano dell'edificio, proprio nell'appartamento dell'anziana, pare sia stata una fuga di gas. Evacuate le sei famiglie che abitano nel palazzo di sei piani. Sono al momento ospiti di parenti.