Traffico di droga verso la Spagna: condannati i narcos torresi

Diventano definitive le condanne per cinque narcos di Torre Annunziata accusati di traffico internazionale di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha confermato le pene inflitte dalla Corte d'Appello di Napoli nel 2016 ai danni dei narcos ritenuti responsabili del traffico di droga tra la Spagna e l'Italia ed in particolare il vesuviano. Ottiene un piccolo sconto di pena Francesco Tamarisco, dell'omonima famiglia di narcotrafficanti, che ha visto ridurre la sua pena da nove ad otto anni.

Formalmente sarà un'altra sezione della corte napoletana ad emettere la condanna ma il procuratore generale della Suprema Corte ha segnalato un errore nel calcolo della pena confermando però la sua responsabilità e chiedendo che anche i giudici napoletani facciano lo stesso. In totale la Cassazione ha confermato pene totali per trenta anni di reclusione per i cinque imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato.