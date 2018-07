Droga dall'Est: 80 anni di carcere ai narcos

La droga arrivava dall'Est attraverso il porto di Salerno e finiva nelle piazze di spaccio di Castellammare e Torre Annunziata. Fino a quando non intervennero le forze dell'ordine dando vita al blitz denominato “Bombasa”. Per quell'operazione sono arrivate le condanne in primo grado ai danni di otto narcos coinvolti. Il Gip Vincenzo Caputo ha condannato gli otto imputati ad un totale di 80 anni di carcere.

Nonostante la scelta di essere giudicati con rito abbreviato, accedendo allo sconto di un terzo della pena finale, tutte le persone coinvolte in questa prima fase del dibattimento sono state condannate a pene molto pesanti. La pena più alta inflitta è stata di otto anni ed otto mesi di reclusione. L'operazione che sgominò l'organizzazione che riusciva a far arrivare cocaina nel porto salernitano è datata aprile 2017 e per tutti l'accusa era di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.