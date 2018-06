Brutale aggressione nella Circum di Pompei: condannati i membri del branco

In quattro accerchiarono e picchiarono brutalmente un 22enne di Ercolano nella stazione della Circumvesuviana di Pompei Villa dei Misteri. Arrivano le prime condanne per i membri maggiorenni del branco ad opera del Gup del tribunale di Torre Annunziata, Emma Aufieri. Sei anni ed otto mesi di reclusione per Luciano Formisano, il 33enne di Boscoreale considerato il più violento del gruppo. Ha patteggiato, invece, due anni e sei mesi di reclusione Pasquale Manzo, altro membro del gruppo.

Entrambi hanno potuto godere dello sconto di un terzo della pena finale per la scelta del rito alternativo. I filmati delle telecamere di sicurezza della stazione ripresero l'aggressione dello scorso 25 novembre e le immagini fecero il giro del web in poche ore. Una ferocia ingiustificata ritratta nei nastri che permisero ai carabinieri di Pompei di identificare i membri del branco in poco tempo. I minorenni coinvolti nell'inchiesta verranno invece giudicati dal tribunale dei Minori di Napoli.