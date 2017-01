Operazione “Clean 2”: condannati 12 pusher

Continuano le condanne per l'operazione anti-droga “Clean 2” che sgominò lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del Piano Napoli di via Passanti Scafati a Boscoreale. Il Gup del tribunale di Torre Annunziata, Giovanni De Angelis, ha condannato altri 12 spacciatori finiti nella rete degli investigatori. In totale ha inflitto 38 anni di carcere al termine del processo con rito abbreviato che ha permesso agli imputati di accedere allo sconto di un terzo della pena finale. Condanne che vanno dai quattro anni e otto mesi agli otto mesi per i membri del gruppo di pusher che utilizzava anche quattro minorenni per riuscire a gestire lo smercio di ogni tipo di droga all'interno degli isolati 25, 26, 27 e 28.

In totale erano 21 le persone coinvolte nell'operazione dello scorso fine maggio in cui vennero coinvolte anche le città di Napoli, Roma, Airola e Carinola. Due fra questi, due fratelli, hanno già patteggiato la condanna ad un anno e otto mesi lo scorso inizio settembre mentre altri due hanno patteggiato la scorsa settimana due condanne a quattro anni e due mesi a testa. Le indagini realizzate tra il 2014 e il 2016, hanno permesso ai militari di Torre Annunziata di ricostruire circa 400 episodi di spaccio di ogni tipo di sostanza stupefacente. All'interno del Piano Napoli, erano state costruite delle vere e proprie barriere architettoniche, cancelli e paletti in particolare, utili a sfuggire ai blitz delle forze dell'ordine.