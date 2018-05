Abusi su studentesse 12enni: condannato un insegnante

Un anno e otto mesi di reclusione. È la pena inflitta in primo grado ad un insegnante di chitarra che lavorava in una scuola media di Portici: l'uomo è stato accusato da alcune sue ex studentesse – all'epoca appena 12enni – di molestie sessuali.

Sposato e con figli, con 20 anni di insegnamento alle spalle, secondo le presunte vittime avrebbe toccato alcune studentesse in parti intime nel corso di lezioni pomeridiane, e avrebbe chiesto loro di fare altrettanto con lui.

L'uomo è stato interdetto temporaneamente dai pubblici uffici e definitivamente "da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatale e all'amministrazione di sostegno e da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Dovrà farsi anche carico del pagamento delle spese processuali e di risarcire i danni morali alle vittime.