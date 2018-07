Omicidio Fortuna, Raimondo Caputo condannato anche in Appello: ergastolo

Confermato anche in Appello l'ergastolo per Raimondo Caputo detto "Titò", l'uomo accusato di aver violentato ed ucciso la piccola Fortuna Loffredo nel Parco Verde di Caivano, il 24 giugno del 2014. La decisione è della terza Corte d'Assise di Appello di Napoli, presieduta da Vincenzo Mastursi.

Confermato quanto deciso in primo grado anche per l'ex compagna di Titò, Marianna Fabozzi, imputata per concorso in violenza sulla più piccola delle sue tre bambine, amiche di Fortuna, secondo gli inquirenti anche loro violentate da Caputo. Nel suo caso la condanna è a 10 anni. La donna – ancora indagata per l'omicidio doloso del figlio Antonio – si trova al momento ai domiciliari col divieto di frequentare minori.