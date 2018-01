Ergastolo confermato per Bernardino Terracciano, boss in Gomorra

Confermati gli ergastoli, quattro, per il duplice omicidio di Luigi e Giuseppe Caiazzo, padre e figlio uccisi a Villa Literno durante la faida tra ex cutoliani e il gruppo di Schiavone, Bidognetti e De Falco. Il processo a loro carico è arrivato al secondo grado di giudizio.

Tra i condannati dalla Corte d'Appello anche Bernardino Terracciano, 70 anni, noto anche per aver interpretato il ruolo del boss Peppe 'o Cavallaro nel film “Gomorra” di Matteo Garrone, del 2008. A darne notizia è Casertanews.

Carcere a vita anche per il fratello di Bernardino, Giuseppe Terracciano, per Raffaele Cantone, boss di Trentola Ducenta, e per Francesco Bidognetti, boss dell'omonimo clan che fa capo a quello dei Casalesi.