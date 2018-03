Picchiò e rapinò una 80enne a Capri: condannato a 8 anni

È stato condannato ad 8 anni di reclusione l'uomo ritenuto dal Tribunale di Napoli colpevole della feroce aggressione – a scopo di rapina – avvenuta sull'isola ai danni di un'anziana signora.

Il 43enne, di Anacapri, è stato anche condannato a risarcire economicamente la vittima e il Comune di Anacapri che si è costituito parte civile per il danno d'immagine subito.

Ad emettere la sentenza è stata l'11ma sezione penale presieduta da Eliana Albanese. Il pm aveva chiesto 8 anni e 8 mesi.

L'episodio risale al 30 dicembre 2016. L'uomo prese a calci e pugni un'80enne nella sua abitazione di via Caprile, riducendola in gravi condizioni.

L'uomo, arrestato dopo pochi mesi di indagini, si trova in carcere oramai da un anno.