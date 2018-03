Spese pazze al Comune: condannato Coticelli

Pranzi, viaggi, mazzi di fiori nel negozio del cognato. Tutto rigorosamente addebitato al Comune di Gragnano come spese di rappresentanza. Per questo motivo è stato condannato per peculato a quattro anni di reclusione, Giuseppe Coticelli, ex presidente del consiglio comunale di Gragnano. La sentenza è stata emessa dai giudici della prima sezione penale del tribunale oplontino, presidente Francesco Todisco, a latere Emanuela Cozzitorto e Riccardo Sena.

Per la stessa accusa è stato assolto l'ex dirigente degli Affari generali Vincenzo Cirillo. L'accusa ha dimostrato che l'ex consigliere addebitava al comune spese personali. È il caso per esempio di un pranzo da 174 euro nel ristorante “Capricci siciliani” oppure fatture per viaggi di 800 euro. Tutto considerato spese di rappresentanza così come 2.250 spesi in due anni in fiori e piante comprati nel negozio del cognato.