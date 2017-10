Affiliato al “Terzo sistema” condannato per rapina

Su di lui pende l'accusa di associazione mafiosa in quanto ritenuto uno degli affiliati al cosiddetto “Terzo sistema” di Torre Annunziata. È arrivata anche la condanna per rapina da parte del tribunale di Torre Annunziata ai danni di Carmine Troiano, 28enne presunto affiliato al nuovo gruppo criminale. I giudici oplontini lo hanno condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per una rapina datata 10 luglio 2016. Il giovane riuscì a mettere a segno un colpo all'interno di un discount di Pompei.

Entrò armato all'interno del negozio, con il viso coperto da un casco, una bandana e degli occhiali da sole, e rubò tutto l'incasso della giornata. Un totale di 200 euro ottenuti dopo aver minacciato con l'arma la cassiera. Poi scappò a bordo di uno scooter ma tutto venne ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale. Una successiva perquisizione nella sua abitazione permise anche di ritrovare i vestiti utilizzati per la rapina. Inevitabile la condanna in primo grado che arriva mentre risulta detenuto per l'accusa più grave di presunto affiliato al nuovo clan torrese.