Incendio sul Monte Faito: condannato 60enne

Una condanna esemplare per quella che la scorsa estate è stata una vera e propria emergenza: gli incendi sul Vesuvio e sul Monte Faito. Arriva la prima sentenza per uno di quegli episodi a carico di un 60enne di Vico Equense. L'uomo era accusato di incendio boschivo doloso e il Gip del tribunale di Torre Annunziata l'ha condannato in primo grado alla pena di sei anni e due mesi di reclusione.

Una pena durissima nonostante la scelta del rito che gli ha garantito lo sconto di un terzo dell'entità finale. La procura oplontina aveva chiesto nove anni di reclusione. I fatti che gli venivano contestati si riferivano alla notte tra il 15 e il 16 agosto 2017 quando venne immortalato da alcune telecamere della zona a bordo del suo Apecar mentre si allontanava dal luogo di un incendio. Rogo che distrusse diversi ettari di vegetazione continuando una strategia che coinvolse le due principali alture della zona per tutta la zona.