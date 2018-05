Condannato pizzaiolo di Agerola: investì ed uccise il rivale in amore

Lo investì con l'auto in maniera tremenda causandone la morte. Finito con una condanna il processo di primo grado ai danni di Antonio Acampora imputato per l'omicidio di Rino Medaglia, datato 25 ottobre 2016. Dieci anni di reclusione. È questa la condanna inflitta dal Gup, Giovanni De Angelis, nel processo celebrato con rito abbreviato. Scelta che ha permesso al pizzaiolo di Agerola di ottenere uno sconto di un terzo della pena finale.

Confermata l'accusa di omicidio volontario ma a permettere di ottenere una pena meno dura è stata l'elisione dell'aggravante di aver agito con premeditazione. Acampora dovrà pagare anche un risarcimento alle sette parti civili, familiari della vittima, costituitesi nel procedimento. Dovrà versare una provvisionale di 80mila euro. Il 48enne investì con la propria auto il geometra del Comune di Agerola in via Coppola. L'uomo morì per le ferite riportate. Il gesto è stato considerato dagli investigatori un delitto passionale. Acampora riteneva la vittima l'amante della sua ex moglie.