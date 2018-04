Camera di Commercio, dirigenti condannati dalla Corte dei Conti: danno erariale per 1,7 mln

È arrivata la condanna, da parte della Corte dei Conti, ai dirigenti della Camera di Commercio di Napoli in carica tra il 2009 ed il 2014. Avrebbero provocato un danno erariale per oltre 1,7 milioni di euro.

La vicenda riguarda una presunta truffa relativa a conti pubblici. Al centro dell'indagine ci sono fondi per realizzare sportelli e seminari, oltre che l'invio nel 2011 di una delegazione di associazioni aderenti a Confcommercio ad un incontro in Canada, con una puntata anche alle cascate del Niagara.

La magistratura contabile avrebbe individuato “progetti fantasma”, e false fatture, e nel suo mirino sono finite anche diverse iniziative benefiche nonché le luminarie allestite per il “Natale a Napoli”, oltre agli incarichi per la “Giornata della legalità”.

“Benché già serenissimi e rispettosi del lavoro inquirente, accogliamo con ulteriore sollievo il proscioglimento di Nicola Gentile, all’epoca responsabile provinciale di Confazienda - rende intanto noto a NapoliToday Confazienda - in ordine ad un corso sulle intolleranze alimentari evidentemente risultato reale e veritiero. Più motivati di prima rilanciamo l’importanza di professionalizzare su questi temi gli operatori alimentaristi e della somministrazione, (in un contesto di forte domanda turistica nelle nostre città) fornendo gratuitamente ai ristoratori il menù allergeni e relative istruzioni di compilazione come prescritto dal regolamento C.E. 1169/2011 laddove ci vengono segnalati forti ritardi di adempimento”.