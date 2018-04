Cassazione annulla condanna per il boss della casa di Gomorra

È stato l'unico ad ottenere l'annullamento con rinvio della condanna inflitta in appello. Si tratta di Francesco Gallo, alias “Francuccio o' pisiello», balzato all'attenzione della cronaca per la vicenda legata alla villa utilizzata per le riprese della serie Gomorra. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 20 anni di carcere inflitta dalla Corte d'Appello di Napoli per associazione mafiosa.

Il processo in cui era coinvolto era quello denominato “Mano nera” come l'operazione che il 4 aprile 2013 sgominò il clan dei Gallo-Cavalieri. Annullamento con rinvio anche per Enrico Gallo mentre sconto di pena ottenuto dal fratello di Franco Gallo, Pasquale, difeso dall'avvocato Ciro Ottobre, che ha visto ridurre la propria pena da 20 anni a 17 ed otto mesi. Tutte confermate le condanne inflitte ai danni degli altri affiliati arrivando ad un totale di cinque secoli di carcere.