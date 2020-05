"Con questi soldi ti facciamo saltare la lista d'attesa": arrestato noto medico

Stamattina la Squadra Mobile di Napoli, unitamente al Commissariato di P.S. Posillipo, ha dato esecuzione all’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta in tal senso inoltrata dall’Ufficio del pubblico ministero della Procura di Napoli, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concussione di cui all’articolo 317 del codice penale nei confronti di un noto medico in servizio nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Fatebenefratelli di Napoli.

In particolare, secondo l'accusa condivisa dal Gip nella sua ordinanza, il dottore avrebbe “costretto” una persona a promettergli (e a versargli in parte) una somma di danaro per poter essere operata dal Direttore di un altro reparto - in tempi brevi senza rispettare “la lista di attesa - presso la suddetta Struttura Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazidoonale oppure in un‘altra Struttura parimenti convenzionata.