Concorsone, doccia fredda: arriva la sospensione dal Tar

Tanto tuonò che il "concorsone" della Regione venne sospeso. Quasi in concomitanza con l'inizio della seconda prova (partita ieri), il Tar della Campania ha fermato la procedura concorsuale. Una decisione che avrà conseguenze importanti, quantomento dal punto di vista dei tempi, che a questo punto si dilateranno a dismisura.

Il ricorso che ha portato alla decisione odierna dei giudici amministrativi è quello, per diversi candidati esclusi, presentato dallo Studio Legale Leone Fell & C., in cui venivano contestate "le modalità operative con cui il Formez e la Commissione Ripam hanno gestito la selezione".

"Sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, sia pure, per quanto si preciserà infra, nei limiti della sospensione della procedura concorsuale in corso, non resistendo i gravati atti alle censure demolitorie dedotte con il primo motivo di ricorso", spiega il Tar. Insomma, tutto fermo fino al prossimo 6 ottobre, giorno in cui è fissata l'udienza per la definizione del processo.

La principale contestazione da parte degli esclusi riguarda il presunto mancato rispetto del principio dell’anonimato delle prove preselettive. "Si tratta di garanzie procedurali che consentono la parità di trattamento tra i candidati e la valutazione obiettiva dei loro elaborati", spiegano i legali cui si deve il ricorso, ovvero "il rispetto del principio risponde all’esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata".