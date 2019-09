Concorsone, ore di ritardo per le fotocopiatrici rotte. Formez: "Ci scusiamo"

I gravi ritardi verificatisi nel primo giorno del concorsone della Regione sono dovuti "a un problema inatteso con le fotocopiatrici, che non hanno funzionato". Lo afferma il portavoce del Formez Sergio Talamo. "E' una cosa che, in tanti anni di concorsi Formez, non è mai capitata. Ci scusiamo con i candidati per l'attesa. Il ritardo è dovuto a un guasto per il quale stiamo cercando il fornitore delle macchine, che ha la responsabilità di questo mancato funzionamento".