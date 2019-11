Concorso in Regione Campania: pubblicati i risultati dei test per la categoria D

Il Formez ha reso note le graduatorie dei candidati che hanno superato la prova preselettiva del Concorso Regione Campania. L'elenco degli ammessi si riferisce solamente alla categoria D mentre nei prossimi giorni proseguiranno le correzioni per la categoria C. Con sette liste sono stati resi noti gli ammessi per ogni singola posizione per la quale si è concorso.

L'intera lista è stata pubblicata sul sito Riqualificazione Formez insieme alle soglie d'accesso per singola posizione. Quella con il punteggio più alto è risultata essere la posizione relativa agli esperti di comunicazione da inserire negli enti. Attualmente il sito è stato preso d'assalto e risulta ai più irraggiungibile.

I RISULTATI

Le soglie di accesso

Questo lo schema delle soglie d'accesso per ogni singola posizione:

CFD 45

AMD 45

TCD 42

ITD 39

CID 57

CUD 45

SAD 30

VGD 53