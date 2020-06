Concorsone Regione Campania, il Tar ammette ricorrenti a prove suppletive

Sono più di 40 i ricorrenti al concorso Ripam Regione Campania, tutti assistiti dallo studio legale Leone Fell e C, cui il Tar della Campania (Sezione Quinta, presidente Maria Abbruzzese) ha pronunciato con decreto datato oggi 1° giugno l’ammissione con riserva ai fini della sola partecipazione alla successiva fase concorsuale nelle date rispettivamente calendarizzate per i profili di pertinenza, sia per la categoria C (diplomati) che per la categoria D (laureati).

"Il Tribunale amministrativo ha ammesso le nostre richieste, confermando i dubbi sulle lacune del concorso", il commento degli avvocati.

"Nelle more della trattazione collegiale di Camera di consiglio, programmata per il prossimo 9 giugno 2020, dunque, il Tar ha emanato un decreto che consente ai ricorrenti di partecipare alle prove scritte suppletive dei concorsi rispettivamente sostenuti – quanto alle prove preselettive con esito non favorevole – che, risultano allo stato fissate in date non compatibili, ovvero dall’8 al 12 giugno", spiegano in una nota i legali.