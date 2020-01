Concorso Regione Campania: accolti 42 ricorsi

Ancora novità per il concorso in Regione Campania. Arrivano dal Tar della Campania che ha deciso di accogliere 42 ricorsi di partecipanti alla categoria D, quella dei laureati. I giudici amministrativi hanno ammesso alla seconda prova scritta, in via cautelare, alcuni dei partecipanti che hanno presentato ricorso. Il decreto è stato emesso ieri, 30 gennaio 2020, e permetterà ai concorrenti di partecipare alle prove che si svolgeranno a partire dal prossimo 10 febbraio. Pendono comunque ancora altri ricorsi sia per la categoria D che per la C, quella dei diplomati, i cui risultati sono stati pubblicati successivamente e c'è ancora tempo per presentare ricorso al Tar.

Questo potrebbe provocare uno slittamento delle prove per permettere a eventuali ricorrenti di partecipare. I maggiori problemi sono stati comunque ravvisati nella compilazione della graduatoria degli ammessi alla categoria D con due interventi successivi alla pubblicazione della graduatoria temporanea arrivati per rettificare il punteggio d'ammissione, l'ultimo dei quali pochi giorni fa. Inoltre a generare i dubbi che hanno dato vita ai ricorsi sono stati i risultati delle prove che hanno evidenziato come in alcuni giorni siano passati un numero nettamente superiore rispetto a quelli delle altre giornate di prove.