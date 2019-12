"Concorsone": gli elenchi degli ammessi nella categoria C

Il Formez, incaricato della correzione delle prove preselettive del "concorsone" della Regione Campania, ha finalmente pubblicato gli esiti delle prove di concorso della categoria C.

L'intera lista è stata pubblicata sul sito Riqualificazione Formez insieme alle soglie d'accesso per singola posizione.

"Si procede alla pubblicazione degli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta, di cui al bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 1.225 unità di personale da inquadrare nella categoria C, diversi profili come indicato nella tabella seguente unitamente alle relative soglie di ingresso. In allegato anche la tabella riepilogativa contenente i principali dati", è la nota del Formez.