Concorso Eav: pubblicate le date delle prove

Sono state rese note finalmente le date in cui si svolgeranno le prove preselettive nell'ambito del concorso bandito dall'Eav l'anno scorso. Prove preselettive necessarie in quanto sono pervenute quasi 10mila domande a fronte di 350 posti liberi. Le prove si terranno dal giorno 11 al 19 marzo secondo il calendario disponibile sul sito dell'Eav. Chi supererà la preselezione affronterà poi la prova scritta e quella orale prevista dal bando.

Le assunzioni

Le assunzioni, fanno sapere dall'azienda, verranno entro l'anno, mentre la graduatoria resterà aperta 3 anni. "Noi pensiamo - ha dichiarato il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio - che assumeremo alla fine circa 700 persone. Hanno provato a bloccarci in ogni modo ma noi andiamo avanti, testardi e convinti per la nostra strada. Abbiamo bisogno di risorse giovani e qualificate per il ricambio generazionale".