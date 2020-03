Iniziato il concorso per i Centri per l'impiego: termoscanner all'ingresso

Misure drastiche sono state utilizzate questa mattina all'inizio del concorso per i 641 posti nei Centri per l'impiego regionali. I primi candidati riunitisi alla Mostra d'Oltremare sono stati sottoposti alle misure di sicurezza previste dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri emesso ieri sera per il pericolo Coronavirus. All'ingresso dei padiglioni sono stati utilizzati dei termoscanner e sono stati allestiti due tendoni medici dove effettuare eventuali approfondimenti.

Sono stati inoltre distribuiti dei kit di sanificazione personali e sono stati installati dei dispenser di gel disinfettanti. Oggi sono previsti i primi quattromila dei 60mila partecipanti fino al prossimo 27 marzo.