Concorso all'Asl Napoli 2, l'esposto: "Nomi vincitori noti prima delle prove"

Una nota ufficiale con tanto di denuncia e spiegazione delle modalità con cui sarebbe stato manomesso e condizionato il concorso per Oss (Operatore socio sanitario) alla Asl Napoli 2 è stato inviato al Direttore della struttura Sanitaria, alla Procura di Napoli Nord e alla Guardia di Finanza per mano del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione sanità, che ha ricevuto un esposto e anche una registrazione ad opera di persone direttamente coinvolte nell'imbroglio.

Oltre ai nomi sono state spiegate anche le cifre che sono state pagate per vincere senza merito. In particolare si fa riferimento alle modalità con cui sarebbe stato manomesso il concorso e si fa presente che sono emersi prima del concorso i nomi di chi effettivamente poi ha superato le prove. Gli stessi che avrebbero superato il concorso all'Asl Napoli 2 risulterebbero poi aver avuto punteggi bassissimi al medesimo concorso al Cardarelli.

"In particolare, si segnala le modalità di risposta ai questionari della prova preselettiva. Infatti, la 'non risposta', lasciando in bianco le vari opzioni, lascia spazio a sospetti di possibili manipolazioni successive alla consegna dell’elaborato. Nelle recenti prove preselettive - spiega Borrelli - per le medesime categorie di dipendenti svolte presso il Cardarelli, in caso di non risposta ad un determinato quesito era richiesto di annerire tutte le opzioni, in modo da non poter subire in fase di correzione alcun 'aggiustamento'. Pertanto ho invitato chi di dovere ad apportare le modifiche suggerite nelle prove preselettive per il concorso di dieci posi OSS a tempo indeterminato", spiega Borrelli

"Inoltre ho chiesto di verificare le gravi notizie riportate nella denuncia con tanto di nomi e cognomi dello stesso denunciante e di tutte le persone coinvolte con modalità che apparirebbero gravissime, al fine di dare certezza di legalità e trasparenza nella procedura conclusa per l’avviso pubblico e di vigilare ed adoperarsi affinché venga garantito, senza alcuna ombra di dubbio, la massima trasparenza per le procedure in corso per il Concorsi per dieci posti 055 a tempo indeterminato", ha concluso il Consigliere regionale campano.