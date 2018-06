Esame da avvocato, a Napoli record di bocciati: "Una follia"

Si registra un nuovo record di bocciature nell'ultima sessione d'esami per l'accesso all'albo degli avvocati, tenutasi alla Mostra d'Oltremare il 12 dicembre dello scorso anno. I numeri sono impietosi: 2700 bocciati, circa il 66% dei partecipanti, 1400 promossi. Numeri che innescano nuove polemiche sull'esame a Napoli. Già durante la lunga sessione emersero alcune criticità: i praticanti furono costretti ad aspettare per ore l'arrivo di tavoli e sedie. Dopo i risultati, l'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello preannuncia "un'interrogazione alla Commissione Europea. Quello degli aspiranti avvocati napoletani è un'abilitazione, non un concorso", spiega Martusciello. "Ed è una follia la correzione incrociata. Le prove scritte degli aspiranti avvocati napoletani devono essere corrette da una commissione nominata dalla Corte d'appello di Napoli".

Secondo Martusciello "la procedura attuale viola il principio della parità di trattamento dei cittadini europei nell'accesso alle professioni. Chiederemo alla Commissione UE l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia se non ci saranno cambiamenti".