"Università Bandita", l'inchiesta: truccati 27 concorsi. Coinvolti anche docenti di Napoli

L'operazione "Università Bandita", in seguito ad indagini della Procura di Catania, vede indagati anche dei professori delle Università di Napoli.

Sono in totale 41 gli indagati, tra cui 40 docenti universitari di - oltre che Napoli - Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. Numerose le perquisizioni portate a termine dalla polizia.

Secondo gli inquirenti sono stati truccati 27 concorsi, 17 per professore ordinario,4 per professore associato e 6 per ricercatore.

Indagato - e sospeso dall'esercizio - il Rettore dell'Università di Catania. I reati ipotizzati per gli indagati sono a vario titolo associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta.