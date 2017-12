Incendio Salita Tarsia, il nome della vittima

Si chiamava Concettina Tammaro e aveva 88 anni la donna morta questa mattina a causa dell'incendio che si è verificato all'interno di un appartamento in Salita Tarsia 4 a Napoli.

L'incendio - come accertato dai Vigili del Fuoco - è divampato per cause accidentali, probabilmente il corto circuito di un asciugacapelli.

La donna è morta, verosimilmente, per l'inalazione dei fumi conseguenti all’incendio.

La salma è stato portata al Secondo Policlinico per l'autopsia, come disposto dall'autorità giudiziaria.