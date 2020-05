Contachilometri manomesso, sequestrati 17 veicoli in una concessionaria

Giovedì mattina una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, dipendente dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli, ha proceduto al sequestro probatorio di 17 veicoli, presenti sul piazzale di una rivendita di auto con sede in San Giuseppe Vesuviano, che presentavano un numero elevato di chilometri scalati.

Si tratta di una manomissione purtroppo molto comune: il rivenditore abbassa il numero di chilometri percorsi dall'automobile, che risulta così maggiormente appetibile per l'ignaro cliente.

Nella circostanza gli agenti hanno altresì sottoposto a sequestro un lotto di terreno di circa 150 mq, ubicato in Ottaviano, adibito a deposito incontrollato di rifiuti, consistenti in parti di carrozzeria di veicoli (portiere, paraurti, sedili, tappetini, marmitte, pneumatici, cofani vano motore, parabrezza frantumati, nonché numerosi profilati in ferro arrugginiti), riconducibile alla stessa concessionaria.

G.M., 60enne di Ottaviano e N.A., 39enne di Pompei, i due titolari. sono stati denunciati per frode nell’esercizio del commercio e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.