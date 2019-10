Inchiesta concerto al Plebiscito: "Tony Colombo incontrò Claudio de Magistris"

Novità sull'inchiesta della magistratura riguardante il concerto che il neomelodico Tony Colombo tenne lo scorso 26 marzo in piazza Plabiscito.

Secondo l'informativa presentata dai carabinieri al Tribunale del Riesame, la mattina dello scorso 13 marzo il cantante incontrò il fratello del sindaco di Napoli, Claudio de Magistris.

I due sono entrambi indagati, insieme ad altre sei persone, perché il concerto non era autorizzato in quanto tale ma come "flash mob".

L'incontro tra Colombo e Claudio de Magistris avvenne proprio il giorno in cui, all'apposito ufficio del Comune di Napoli, giunse via mail la richiesta di autorizzazione per il flash mob. Secondo gli inquirenti il fratello del sindaco avrebbe favorito l'autorizzazione dell'evento: per i militari l'incontro è il momento in cui la condotta illecita contestata agli indagati comincia a concretizzarsi.

Intanto, il Tribunale del Riesame dovrà a breve pronunciarsi sul dissequestro di smartphone e computer sequestrati agli indagati e passati al setaccio dagli inquirenti.