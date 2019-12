Immacolata, fermato il concerto di Tony Colombo: mancavano le autorizzazioni

Doveva esibirsi a Castellammare di Stabia per l'Immacolata, la il concerto non si è mai fatto. Tony Colombo era stato ingaggiato per un concerto nel quartiere periferico Cmi, ma sul posto sono intervenuti i carabinieri in quanto l'esibizione non era autorizzata.

Al concerto erano presenti diverse centinaia di persone delle palazzine popolari deluse per quanto accaduto. Dopo La Pignasecca dunque un altro concerto sospeso per il cantante.