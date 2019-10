Concerto non autorizzato in strada, la video denuncia

Una strada dell’Arenaccia è rimasta bloccata a causa di un’esibizione musicale priva di autorizzazione. La denuncia è del consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, che ha condiviso sui social un video inviatogli da un cittadino. Si tratta, per il consigliere, "dell'ennesimo capitolo di una spirale di inciviltà che non ha fine. Le esibizioni musicali abusive ed esentasse creano problemi di viabilità e impediscono il passaggio dei mezzi di soccorso”.

“Ci è stato segnalato un video apparso su Instagram - spiega Borrelli - che mostra un’intera strada dell’Arenaccia bloccata a causa di un’esibizione musicale non autorizzata in strada. Purtroppo non è altro che l’ennesimo capitolo di una spirale di inciviltà che non sembra avere fine. Non si contano più le nostre denunce circa questo fenomeno che, tra l’altro, crea dei gravi problemi sul piano della viabilità".

"Cosa sarebbe successo - prosegue il consigliere - se lungo quella strada fosse dovuto passare un mezzo di soccorso? Ai cialtroni che organizzano questi concertini la cosa non sembra interessare. Così come non rientra tra i loro problemi il turbamento della quiete pubblica. Spesso e volentieri, infatti, questi episodi si verificano a tarda sera o addirittura ben oltre la mezzanotte. Tra l’altro le esibizioni in strada per serenate e altri eventi avvengono in maniera del tutto esentasse con i cantanti che percepiscono i proventi a nero”.