Bagnoli, la denuncia di Borrelli: "Concerto neomelodico in piena notte"

Un concerto neomelodico in piena notte, con musica a tutto volume e assembramenti. E' quanto denuncia il consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato alcuni video sulla sua pagina social.

Il tutto è accaduto nella nottata tra il 9 e il 10 luglio nel quartiere di Bagnoli. A denunciare la vicenda sono stati diversi residenti della zona, che si sono rivolti al consigliere regionale raccontando come sia intervenuta la polizia, sollecitata dai cittadini della zona disturbati dagli schiamazzi e della musica assordante.

"Se il concerto in questione si è svolto senza alcun permesso e in piena notte, che lo si verifichi e che gli organizzatori vengano denunciati. I cittadini per bene vogliono il rispetto delle regole, ripudiamo l'illegalità e noi siamo con loro”, ha commentato Borrelli, che ha presentato denuncia sull'accaduto.