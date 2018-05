Liberato alla Rotonda Diaz: folla per il cantante napoletano

"Tramonto gratis" con Liberato. Il concerto dell'artista trap partenopeo è diventato l'evento del giorno in città.

In programma su lungomare Caracciolo, ha generato non solo tantissima curiosità ma anche notevoli disagi per gli automobilisti, rimasti imbottigliati a lungo tra il centro, la zona di Chiaia e Fuorigrotta.

Al di là delle canzoni – non molte, ma di successo – di Liberato, quello che più incuriosisce i presenti è la possibile risoluzione dell'enigma che riguarda l'identità del musicista, finora rimasta sconosciuta.

E fin dal tardo pomeriggio in tantissimi si sono accalcati al palco in attesa dell'esibizione dell'autore di "Intostreet" e "Je te voglio bene assaje", prevista alla Rotonda Diaz dopo le 20, e dopo l'esibizione di diversi altri artisti partenopei tra cui i Nu Guinea.

(foto Massimo Romano)