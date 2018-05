Liberato sul Lungomare, trionfo di pubblico

Quindicimila, ventimila persone forse, hanno assistito ieri sera al concerto di Liberato, il musicista partenopeo "senza volto" che si è esibito a partire dalle 20.30 alla Rotonda Diaz.

Poche canzoni, ascolto reso difficile dalla calca, ma soprattutto delusa la curiosità di conoscere la vera identità del cantante, rimasta ancora avvolta nel mistero nonostante l'esibizione in pubblico. Ciononostante, tra qualche critica, il concerto è stato generalmente apprezzato da una folla composta soprattutto da giovani e giovanissimi.

La capienza dell'area delimitata era di seimila persone, ma - giunti addirittura da fuori regione - in tanti hanno assistito al live al suo esterno, fino alla scogliera (e con qualche tuffo più o meno voluto in acqua).

Liberato è arrivato intorno alle 20.30, su una barca e affiancato da sei "sosia" con felpa e cappuccio come lui. Sul palco sono saliti in quattro, esattamente vestiti come il cantante. Poco visibili non soltanto per l'abbigliamento, ma anche per la voluta scelta di illuminare la loro esibizione in modo che il pubblico li vedesse controluce. Un live durato meno di un'ora, che è comunque riuscito a far ballare e cantare moltissimi dei presenti.