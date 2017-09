Ottantamila euro per il concerto di Gigi D'Alessio: scoppia la polemica

Giorni di polemica a Pratola Serra, centro di 3700 abitanti nell'avellinese, dove il 4 settembre è in programma un concerto di Gigi D'Alessio. La bufera riguarda il compenso dell'artista che ammonterebbe a 80mila euro.

Il sindaco Emanuele Aufiero ha dovuto rispondere alle accuse sollevate dal gruppo “Noi per Pratola” che ha denunciato lo sperpero di denaro pubblico. "Centinaia di migliaia di euro vengono spesi ogni anno a Pratola Serra per il concerto di in onore dei patroni. Sapere chi finanzia i concerti dei big in un paese di poche anime è un mistero. Come fanno dunque parrocchia, amministrazione comunale e Pro Loco a reperire i fondi per gli sfarzosissimi festeggiamenti della festa dei patroni?".

"La cifra del cachet viene coperta da sponsorizzazioni private", ha tenuto a precisare il primo cittadino. "Queste sono solo provocazioni da parte di un gruppo anonimo che non ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto".