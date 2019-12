Concerto di Capodanno al Plebiscito, i preparativi | VIDEO

Proseguono, dopo i soundcheck di ieri, i preparativi per allestire il concertone di Capodanno che si terrà stasera presso piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli.

Si tratta dell'evento principale per festeggiare l'arrivo del 2020 in città, e - promosso dal Comune insieme a radio Kiss Kiss - vedrà come protagonisti Stefano Bollani, Daniele Silvestri, e numerosi altri artisti.

La festa si sposterà poi sul lungomare, con i fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo e 4 palchi di generi musicali diversi per ballare fino all'alba con la discoteca all'aperto più grande d'Italia, su via Partenope e Rotonda Diaz.