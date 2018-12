Capodanno 2019, è festa in piazza del Plebiscito

"Una grande festa e l'ennesima prova di civismo della città. Chiediamo grande collaborazione a tutti i cittadini, sentendosi tutti organizzatori e non solo partecipanti". È così l'assessore comunale al Turismo e alla Cultura Nino Daniele aveva presentato il programma dei festeggiamenti di fine anno a Napoli, con tanto di tradizionale appuntamento con il concertone in Piazza Plebiscito.

Piazza del Plebiscito in festa

Lo spettacolo nella piazza simbolo della città ha inizio dalle 21,30. Sul palco saliranno per primi i giovani della Camp Academy il Patrik Rubino, Carlo Campanile, Federica Mendil e Giorgia Pedroni. A seguire Andrea Radice, grande protagonista di X Factor 2017, e Ciro Limatola & The Bretella Brother. Alle 22,00 uno dei momenti più attesi della serata, con Sal Da Vinci, Franco Ricciardi e Andrea Sannino che presenteranno in anteprima "Nanà", scritta da Renato Zero. Ad accendere l'atmosfera e la piazza in vista della mezzanotte, invece, ecco l'energia di Rocco Hunt e Ivan Granatino. Dopo il tradizionale brindisi con i conduttori di Radio Kiss Kiss Max Giannini, Maria Silvia Malvone e Max Vitale, l'atteso momento di Amii Stewart, accompagnata dalla Gerardo Di Lella Dance O'rchestra The Dance Era, composta da ben 22 talentuosi musicisti.

COME VEDERE IL CONCERTO IN DIRETTA TV

La discoteca sul Lungomare

Dall'1,30 in poi la festa è sul Lungomare, con il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici a Castel dell'Ovo. Dalle 2,00 i quattro palchi con diversi generi musicali: in piazza Vittoria il concerto con tanti artisti emergenti dell'underground napoletano capitanati da Ivan Granatino. Alla Rotonda Diaz torna l'appuntamento con la discoteca più grande d'Europa con i dj di Radio Ibiza. In via Partenope musica latino-americana con Gino Latino ed infine al Borgo Marinari il revival con la musica anni 70/80/90 con dj Ivano Petagna e Marco Pesacane.

L'appello ai cittadini

"Non usate fuochi, ubriachiamoci di musica e usiamo i mezzi pubblici - è stato l'appello dell'assessore Nino Daniele - che sono garantiti tutta la notte fino al mattino".

Trasporti non stop: gli orari

Anm informa che per la notte di San Silvestro la Linea 1 Metropolitana e le Funicolari Centrale e Chiaia restano aperte senza interruzione fino alle ore 13.00 del 1° gennaio 2019. Il primo giorno dell’anno, dopo un breve pausa pomeridiana, la circolazione della Linea 1 riprende con la prima corsa in partenza da Piscinola alle ore 16.51 e da Garibaldi alle ore 17.31 per terminare con l'ultima corsa da Piscinola alle ore 22.30 e da Garibaldi alle ore 23.02.

Servizio no-stop per le Funicolari Centrale e Chiaia fino alle ore 13.00 del 1° gennaio 2019. Dopo una pausa pomeridiana, le corse riprendono alle ore 16.30 fino alle ore 22.00. Per le Funicolari di Montesanto e Mergellina, invece, l’ultima corsa di lunedì 31 dicembre è alle ore 19.40. Il 1° gennaio i due impianti riaprono regolarmente alle ore 7.00 del mattino e chiudono al pubblico dopo l’ultima corsa delle ore 13.00.

Per biglietti e informazioni sul servizio, restano aperti senza interruzione anche gli sportelli infopoint ANM e Unicocampania della Linea 1 nelle stazioni: Municipio - Quattro giornate - Garibaldi - Dante - Toledo – Vanvitelli; alla stazione di Parco Margherita della Funicolare Chiaia e alla stazione Fuga della Funicolare Centrale.

Aperti l'intera notte i parcheggi di interscambio di COLLI AMINEI, CHIAIANO, FRULLONE, BRIN, MANCINI, SPALTI del Maschio Angioino fino alle ore 13:30 del 1° Gennaio 2019 con una breve pausa pomeridiana che dura fino alle ore 16:30.

L'ultimo giorno dell'anno viene invece anticipata la sospensione del servizio per le Linee BUS a partire dalle ore 20.00. Le ultime corse dal capolinea partono alle ore 19:00 (il servizio bus notturno è sospeso). Il 1° gennaio 2019 i bus circolano regolarmente con orario festivo e la sola interruzione pomeridiana fissata dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

La linea ALIBUS per l'aeroporto modifica l'orario di esercizio con ultima partenza da Aeroporto vs Porto di Napoli alle ore 19.25 e da Porto Vs aeroporto alle ore 19.15

Gli ascensori Chiaia – Ventaglieri – Sanità e Acton restano aperti dalle ore 8:00 alle ore 14:30.