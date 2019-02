Biglietti di Bocelli al San Carlo venduti a 2500 euro

È sicuramente l'evento dell'anno al teatro San Carlo di Napoli e per questo motivo i bagarini non potevano lasciarselo sfuggire. Lanciato l'allarme per i biglietti del concerto di Andrea Bocelli nello storico teatro napoletano. I prezzi per un tagliando sono arrivati a 2500 euro. Biglietti venduti in maniera assolutamente clandestina visto che le due date del 20 e del 22 maggio 2019 sono andate esaurite in poche ore dalla loro messa in vendita online. Sempre online sono comparse le prime “offerte” a cifre astronomiche di possibili bagarini o semplici rivenditori che applicano il cosiddetto “secondary ticketing”.

La denuncia del San Carlo

A denunciarlo sono stati gli stessi responsabili del teatro San Carlo che al momento non danno notizie su una terza data. “La Fondazione ribadisce la propria totale estraneità dai siti di “secondary ticketing” e declina ogni responsabilità in caso di acquisto di tagliandi fuori dai circuiti di vendita ufficiali” annunciano dal San Carlo in una nota ufficiale ma il pericolo è molto alto e le cifre saliranno nei prossimi mesi.