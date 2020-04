La comunità cinese dona duemila mascherine alla polizia

“La profondità, la bellezza e la concretezza dello spirito di solidarietà si vedono veramente nel momento del bisogno. E la vicinanza all’operato delle Forze dell’ordine può essere manifestata in tanti modi. Oggi ce la testimoniano con un gesto speciale e importantissimo gli amici della Comunità cristiana evangelica cinese a Pompei e i cinesi residenti, a cui va il nostro sincero grazie”. Con queste parole la Fsp Polizia di Stato di Napoli, per bocca del suo Segretario Generale Provinciale, Mauro Di Giacomo, fa sapere che la Comunità cristiana evangelica cinese a Pompei ha donato duemila mascherine monouso.

“In questi momenti così diffcili e duri, in cui tutto scarseggia anche e soprattutto per noi operatori in divisa, ci vengono in aiuto questi grandi amici. Rivolgiamo un abbraccio fraterno e i più sentiti ringraziamenti alla Comunità Cinese – aggiunge Di Giacomo -, perché è grazie a questi significativi gesti di solidarietà che le donne e gli uomini della Polizia di Stato partenopea possono sentirsi più sicuri nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, potendo così continuare a garantire il proprio servizio, ma sapendo che tutelano anche la propria salute in un momento così difficile per l’intera nazione”. “Le mascherine – conclude Di Giacomo - saranno distribuite ai colleghi che potranno richiederle presso la segreteria provinciale con sede a via Medina, caserma Iovino”.