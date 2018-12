Lavori programmati, cinque comuni senz'acqua

Per lavori programmati alla rete idrica, tra oggi e domani cinque comuni resteranno senz'acqua: Portici, Ercolano, Castellammare di Stabia, San Giorgio a Cremano e Vico Equense (in questo caso solo mercoledì). Un piccolo guasto porterà a una breve sospensione anche a Capri. Di seguito i dettagli.

PORTICI - Sospensione idrica dalle 08:00 di oggi lunedì 17 dicembre alle 06:00 di domani martedì 18 dicembre. Riguarda via Armando Diaz, tratto compreso tra incrocio via Aldo Moro e corso Garibaldi, corso Garibaldi, via della Libertà tratto compreso tra incrocio Aldo Moro e piazza San Ciro, via Aldo Moro, via Cardano, via Gaetano Poli, via Leonardo da Vinci, viale Ventimiglia, viale Michelangelo, via Galileo Galilei, piazzale Brunelleschi, via Benvenuto Cellini, piazza San Ciro, via Benedetto Croce, via Immacolata, via Nastri, via Università, via Immacolata, via Arlotta, viale Alemagna, via Guglielmo Marconi, via Naldi, via Ponte Viola, via Luca Giordano, traversa di via Longobardi, via Giovanni Amendola, via Marittime, via De Gregori, via Zumbini, viale Leone, via Picenna, via Dalbono, via Roma, via Lagno, via Moretti, via Bellucci Sessa, largo Croce, via Pietrarsa, viale I Camaggio, via Giovanni Farina, via Martiri di via Fani, via Lorenzo Rocco, via Bagnara, via Ragazzi del '99, via Vittorio Emanuele, viale Luigi Ascione, via Emanuele Gianturco, corso Umberto I, piazza San Pasquale, molo Granatello e tutte le altre strade e traverse interposte tra le succitate vie.

Sarà istituito un servizio sostitutivo con autobotti, dalle ore 8 alle ore 24, posizionate nelle seguenti zone: viale gian lorenzo Bernini-presso scuola elementare II circolo "plesso da vinci"; Corso Garibaldi - presso scuola media Macedonio Melloni di fronte civico 129.

ERCOLANO - Sospensione idrica dalle 08:00 di oggi lunedì 17 dicembre alle 06:00 di domani martedì 18 dicembre. Riguarda Via Supportico Sansone, via Guglielmo Marconi, via Scivola Ortora, via Roma, via Emilio Bossa, via Pugliano, vicolo Palma, via Ortora, via Aldo Moro fino a incrocio Corso Italia, via Quattro Orologi, piazza Trieste, via Supportico Sarlo, corso Resina, via Generale Gennaro Niglio, via Dogana, via Nuovo Alveo, via Scivola Ascione, Via Gabriele D'Annunzio fino ad incrocio con via Fioriello, via Sant'Elena, via Macello, via Università, via Savastano, corso Italia, via Fontana, Via IV Novembre, via Marittima, via Acampora, corso Umberto I, Vicolo Favorita, via Napoli, via Cortili, via Arturo Consiglio, via Palma, via Supportico Sant'Anna, via Giardinivia Croce dei Monti, via Mare, via Pace, via Panto, via Cuparella, via Alessandro Rossi, via Pignalver, via Achille Consiglio, via Trentola e tutte le altre strade e traverse interposte tra le succitate vie.

CASTELLAMMARE DI STABIA - Sospensione dalle 16:00 alle 20:00 di oggi in Via Pozzillo e Traverse, Via Pioppain, Via Ponte Persica e Traverse, Via Fondo D'orto e Traversa.

SAN GIORGIO A CREMANO - Sospensione dalle 08:00 di oggi lunedì 17 dicembre alle 06:00 di domani martedì 18 dicembre. Riguarderà via Giuseppe Guerra.

VICO EQUENSE - Sospensione idrica dalle 16:00 di mercoledì 19 dicembre alle 02:00 di giovedì 20 dicembre. Riguarderà Via Buonocore, Via Vecchia Arola, Via Maiorina, Via Grottelle, Via monte Tuoro, Via Tuoro, Via Mancini, Via Veterina, Via Casa Nocillo, Via Badessa, Via Lavinola, Via R. Bosco, Piazza Sant'Antonino.



CAPRI - Anche a Capri stop al rifornimento idrico, ma per un guasto improvviso. La sospensione, dalle 11:45 di oggi 17 dicembre, durerà fino alle 13:00 circa. Riguarderà via Labbate, via Sant'Aniello e via Santa Teresa.