Il Comune di Napoli contro il clan Lo Russo: gli chiederà i “danni”

“La Giunta comunale si è costituita parte civile in un procedimento penale pendente dinanzi alla prima sezione del Tribunale di Napoli per l'udienza del 14 luglio nei confronti di numerosi imputati accusati di far parte di un'associazione di tipo camorristico denominata Clan Lo Russo. Molti i capi di imputazioni contestati agli imputati per delitti contro la persona e contro il patrimonio (dall'omicidio alle estorsioni al traffico di stupefacenti ed armi)”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così il Comune di Napoli ha annunciato la sua scelta attraverso una nota. Palazzo San Giacomo chiederà i “danni” al clan in rappresentanza della cittadinanza napoletana colpita nell'immagine dagli atti criminali del clan.