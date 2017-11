Mugnano, il Comune si tinge di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne

MUGNANO - La casa comunale si tinge di rosso in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è stata organizzata dalla Commissione consiliare alle pari opportunità in segno di solidarietà e vicinanza alle vittime.

“Quest’anno abbiamo preferito il silenzio e l’ascolto – spiega Annamaria Schettino, presidente della commissione – Di parole se ne dicono tante, vogliamo che siano le donne del nostro territorio a servirsi di noi, delle figure professionali di cui disponiamo per chiedere sostegno e aiuto. Non dobbiamo mai dimenticare che per violenza non si intende solo quella fisica, ma anche tutte quelle limitazioni quotidiane che spogliano le donne di tutti i diritti, rendendole solo madri e mogli”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco Luigi Sarnataro: “Illuminando il municipio di rosso vogliamo far capire a tutte le donne che siamo dalla loro parte e che le nostre porte sono sempre aperte per dare loro una mano concreta o anche solo un conforto. Sul fronte delle pari opportunità stiamo facendo molto. Di recente abbiamo iniziato un bellissimo percorso con le volontarie di Casa Karabà, mettendo in campo una serie di azioni per consentire alle vittime di violenza fisica e psicologica di riappropriarsi della propria vita. A breve, inoltre, apriremo proprio all'interno del Comune uno sportello di ascolto, ovviamente gratuito, per tutte le donne che subiscono abusi”.