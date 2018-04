Computer rubati in una scuola. Ritrovati in strada

Erano stati rubati in una scuola, lì dove sarebbero serviti ai giovani per studiare. Invece sono stati ritrovati per strada e sono stati recuperati dopo qualche ora. Il furto era avvenuto al liceo Margherita di via Pontecorvo a Napoli. In totale erano stati rubati 25 computer dall'aula informatica dell'istituto. Ad eseguire il colpo dei ladri di cui sono stati identificati gli scooter.

Subito gli agenti del commissariato Dante si sono messi sulle tracce dei malviventi scoprendo che avevano allestito un nascondiglio di fortuna per i computer nella stessa strada dell'istituto per poi andarli a recuperare successivamente. Gli agenti sono attualmente sulle tracce degli autori del colpo. La refurtiva è stata restituita all'istituto.