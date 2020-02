Computer dei bambini rubati al Casanova Costantinopoli

Furto scoperto questa mattina nel plesso della primaria dell'istituto comprensivo Casanova Costantinopoli in piazza Cavour a Napoli. Rubati notebook delle classi dei bimbi. Secondo quanto raccontato da fonti della scuola, sono stati anche divelti cancelli, porte, e gli armadietti in cui erano custoditi i notebook. Le forze dell'ordine sono al lavoro per riuscire a scoprire gli autori del raid.